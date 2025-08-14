Convocan a marcha por la paz en Culiacán el próximo 7 de septiembre

GENERANDO AUDIO...

La marcha se realizará el próximo 7 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Medios locales reportan que un grupo de organizaciones convocaron a una marcha por la paz en la ciudad de Culiacán, el próximo domingo 7 de septiembre. Esta protesta se realizará pocos días antes de que se cumpla un año del inicio de la ola de violencia en Sinaloa.

Convocan a marcha por la paz en Culiacán

La prensa local menciona que las organizaciones Coparmex Culiacán, Ciudadanos Unidos A.C., Gobierno Ciudadano, México Digno A.C., Poder Ciudadano A.C., Vía Familia, convocaron a una marcha por la paz en Culiacán, para protestar en contra de la violencia en Sinaloa.

Esta protesta se realizará el 7 de septiembre, en punto de las 9:00 horas. El punto de partida será en La Lomita y se tiene planeado que la ruta se desplace hacia la Catedral de Culiacán.

Se espera que en los próximos días las organizaciones compartan más información sobre la marcha, y se confirme la hora de inicio y el punto de reunión.

Ola de violencia ha dejado mil 652 homicidios y mil 174 desaparecidos en Sinaloa

El pasado 9 de agosto se cumplieron 11 meses desde que comenzó la ola de violencia en el estado de Sinaloa, conflicto originado por la captura de Ismael “Mayo” Zambada y la lucha interna en el Cártel de Sinaloa entre dos facciones: “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

Los datos oficiales más recientes del Reporte de Incidencia del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizado hasta junio de 2025, menciona que se han registrado mil 652 homicidios en Sinaloa desde que comenzó la ola de violencia en septiembre pasado. De este total, mil 208 son dolosos.

Respecto a la cifra de desaparecidos en Sinaloa, la consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuenta con mil 174 registros desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025.

