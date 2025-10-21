GENERANDO AUDIO...

El turismo de cruceros en Mazatlán, Sinaloa, ha generado una derrama económica superior a los 446 millones de pesos en lo que va de 2025, consolidando al puerto como uno de los destinos más rentables del Pacífico mexicano.

Este martes 21 de octubre, el arribo del crucero “Royal Princess” reforzó esa cifra al convertirse en la embarcación número 75 que arriba al puerto durante el año.

Mazatlán, potencia turística del Pacífico mexicano

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Sinaloa, la llegada constante de cruceros internacionales ha beneficiado a sectores, como gastronomía, transporte, comercio local y servicios turísticos, que dependen directamente del flujo de visitantes extranjeros.

En total, más de 283 mil pasajeros han arribado al puerto este año, generando ingresos que impulsan la economía regional.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que la diversificación de actividades, la hospitalidad de los mazatlecos y la calidad de los servicios han posicionado a la ciudad como un referente nacional en turismo de playa.

“Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, de gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, destacó.

Royal Princess trae más de 3 mil visitantes

El crucero “Royal Princess” llegó con 3 mil 600 pasajeros a bordo, quienes realizaron recorridos por el Malecón, el Centro Histórico y la zona rural a bordo de las tradicionales Pulmonías, símbolo del transporte turístico local.

Los visitantes también disfrutaron de la gastronomía sinaloense y participaron en actividades culturales, generando un impacto positivo en los comercios y prestadores de servicios.

Mazatlán, motor del turismo en Sinaloa

Con estos arribos, Mazatlán se consolida como motor económico y turístico de Sinaloa, gracias a sus paisajes sigue fortaleciendo su posición como puerto líder en la ruta del Pacífico y ejemplo de cómo el turismo marítimo impulsa el desarrollo regional.

Con el cierre del año cercano, las autoridades turísticas de Sinaloa prevén que continúe el flujo de embarcaciones internacionales, lo que permitirá mantener el crecimiento económico generado por el turismo marítimo y fortalecer la proyección del puerto a nivel nacional e internacional.