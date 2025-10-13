cuadrangular-del-bienestar-recauda-4-5-mdp-para-trasplantes-renales-infantiles-en-sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El cuadrangular fue el domingo 12 de octubre. Foto: Facebook/Eneyda Rocha Ruiz

El Cuadrangular del Bienestar 2025, organizado por el Sistema DIF Sinaloa, cerró con gran éxito al recaudar, al menos, 4.5 millones de pesos (mdp), recursos que serán destinados a realizar trasplantes renales gratuitos para niñas, niños y adolescentes con insuficiencia renal crónica.

Medios locales indicaron que la suma es preliminar, pues, aún no se contabilizaba el 100% de las entradas.

Cuadrangular del Bienestar 2025 en Sinaloa

A pesar de las intensas lluvias que provocaron la suspensión de algunos encuentros en Mazatlán, Los Mochis y Guasave, el evento deportivo logró reunir a miles de personas en los estadios, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más importantes del estado.

Durante la jornada celebrada en el estadio de los Tomateros de Culiacán, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, destacó la participación de la ciudadanía y el compromiso de las y los sinaloenses con las causas sociales.

“Las imágenes dicen más que las palabras, y ver el estadio lleno confirma que nos unimos por el bienestar de las infancias. Gracias, Sinaloa”, expresó.

El Cuadrangular del Bienestar, que este año celebró su cuarta edición, reúne a los equipos profesionales de beisbol Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, quienes cada año se suman para apoyar una causa distinta enfocada en la salud infantil.

En ediciones anteriores, los fondos recaudados se destinaron a cirugías de corazón, atención oftalmológica y tratamientos para la diabetes infantil.

Para esta edición, la meta se centró en brindar esperanza y una nueva oportunidad de vida a menores que requieren trasplante de riñón.