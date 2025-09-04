Culiacán despierta con balacera en la zona norte

GENERANDO AUDIO...

Balacera en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Vecinos de la zona norte de Culiacán, Sinaloa, reportaron detonaciones de armas de fuego durante la madrugada y la mañana de este jueves. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado desplegó un operativo para atender el llamado de emergencia.

Reportan balacera en la zona norte de Culiacán

Medios locales informaron que desde las 5:00 de la mañana, los habitantes de las colonias Culiacancito, Stanza Cantabria, Cedros, Bacurimi, Portalegre, La Conquista, Prados, reportan disparos, sin saber si se trata de un enfrentamiento armado o un ataque directo contra una persona o vivienda.

Alrededor de las 8:20 de la mañana, la SSP de Sinaloa informó en redes sociales que tras el reporte de disparos de arma de fuego en el Sector Stanza Cantabria y Valle Alto, se desplegó un operativo en Culiacán.

El breve mensaje menciona que durante el despliegue de elementos se aseguró un vehículo con armas, además de un domicilio. La ficha informativa no menciona personas detenidas, ni tampoco si se presentaron fallecidos o heridos.

Actualmente, la zona norte de Culiacán se reporta como controlada y segura para el tránsito de la población.

“Se recibió un reporte de disparos de arma de fuego en el Sector Stanza Cantabria y Valle Alto. Las autoridades de seguridad atendieron de inmediato, realizando un amplio despliegue interinstitucional que logró asegurar un vehículo con armas, así como un domicilio. La zona está controlada y es segura para la población”, publicó la SSC.

