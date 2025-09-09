Culichis se unen en el foro Construyendo Paz a un año de la violencia en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Organización civil Construyendo Paz. Foto: Samuel Sánchez

En busca de mejorar el entorno de violencia, la organización civil Construyendo Paz ha realizado, a lo largo de la ola de violencia que se vive en Sinaloa, acciones a favor de niñas, niños, adolescentes y la comunidad escolar.

Este martes, al cumplirse un año de la violencia que azota esta entidad del país, se llevó a cabo el Faro de Luz, un espacio donde se presentaron los resultados alcanzados.

Othón Herrera y Cairo Yarahuán, gerente de operaciones de Construyendo Paz, dio a conocer que a lo largo de este año han impactado a 100 mil culiacanenses con acciones positivas.

Explicó que visitan escuelas, llevando talleres y obras de teatro contra las adicciones, entornos alejados de la violencia, programas culturales, entre otras acciones, en busca de cambiar la mentalidad de las personas y generar conciencias más sanas, alejados de los entornos violentos.

“Las niñas, niños, adolescentes, todos hemos normalizado muchos aspectos de la violencia y hemos visto cosas normales como incluso la misma drogadicción, las adicciones en general, la violencia familiar, la solución de los conflictos de manera violenta; entonces, estamos tratando de generar con las niñas y los niños un cambio de percepción de cómo deberían de ser las cosas y no como son”, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, gerente de operaciones de Construyendo Paz.

Parques Alegres es otro de los organismos que participa en estas acciones. Con apoyo de la sociedad, rehabilita parques en colonias, generando espacios seguros de esparcimiento.

Durante el Foro de la Luz se presentó un performance elaborado por niños.

Este martes, fueron colocadas por el colectivo ciudadano Culiacán Valiente mantas con mensajes de paz en los principales puentes de la ciudad de Culiacán. Con esta acción se busca enviar un mensaje de solidaridad, amor, resiliencia y que se logren recuperar los espacios públicos que han sido arrebatados por la violencia.

