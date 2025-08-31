Dejan 4 muertos balaceras en hospitales de Culiacán

GENERANDO AUDIO...

La violencia no para en Culiacán, Sinaloa, porque se presentaron detonaciones dentro de hospitales, los hechos ocurrieron el viernes y este sábado 30 de agosto; el resultado dejó, al menos, cuatro muertos.

Ataque en Hospital Civil de Culiacán

El viernes, un ataque armado se registró en el Hospital Civil y dejó como saldo al menos dos personas muertas y varios heridos. La acción delincuencial generó momentos de pánico.

Las primeras versiones indicaron que los disparos se presentaron cuando llegaron personas lesionadas tras el enfrentamiento en la zona de Tepuchito, donde también resultó herido un menor de edad.

Personal de salud y pacientes buscaron resguardarse mientras se presentó el ataque

Ataques durante la tarde del sábado

Durante este día, el primer ataque se reportó en una clínica privada de la colonia Centro de Culiacán. Al filo de las 14:58 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó del acto mediante un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

“SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en el interior de una clínica privada en la colonia Centro, entre las calles Escobedo y Venustiano Carranza. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la situación”.

Medios locales indicaron que sujetos entraron y dispararon contra un joven de 20 años, el cual resultó herido un día antes.

El otro ataque se presentó Hospital General de Culiacán al filo de las 16 horas, reportes extraoficiales, indicaron que la agresión fue casi simultánea al de la clínica privada.

“SSPSinaloa informa que este sábado 30 de agosto de 2025 se reportaron detonaciones de arma de fuego en las instalaciones del Hospital General de Culiacán, ubicado por carretera a Imala. Las autoridades del Grupo Interinstitucional ya están atendiendo la situación”.

Supuestamente, los agresores se disfrazaron de médicos y asesinaron a un joven de 21 años, reportaron medios locales.