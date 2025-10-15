Denuncian secuestro de María de los Ángeles, madre buscadora, en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Corazones Unidos por una Misma Causa

El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C. denunció la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, madre buscadora que “levantaron” ayer martes en Mazatlán. Mediante una publicación en redes sociales se le exige a las autoridades de Sinaloa que la encuentren de manera inmediata y con vida.

Denuncian desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, madre buscadora

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se sumó a las denuncias y añadió que María de los Ángeles habría sido secuestrada por sujetos armados el día de ayer, en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán. Reportes en redes señalan que se la llevaron en un coche de color blanco.

“Hoy, en Mazatlán, se llevaron a nuestra compañera rastreadora. Una mujer valiente que dedica su vida a buscar a los desaparecidos, y hoy ella misma ha sido desaparecida. Exigimos a las autoridades su búsqueda inmediata y su regreso con vida. No es posible que quienes buscamos verdad y justicia sigamos siendo perseguidas y silenciadas”, publicó Corazones Unidos por una Misma Causa.

Los colectivos de madres buscadoras piden a las autoridades que garanticen su derecho a ser buscada con vida y de forma inmediata y que incorporen su labor como defensora de derechos humanos y buscadora en la línea de investigación.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no se han pronunciado al respecto, ni tampoco se ha emitido la ficha de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.



