Veladoras en Sinaloa por desaparecidos. Foto: Samuel Sánchez

La explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa, se iluminó con 5 mil veladoras encendidas por familiares de desaparecidos del Colectivo Sabuesos Guerreras, en memoria de quienes han sido víctimas de la violencia en el estado.

Cada luz, señalaron, representa la esperanza de volver a encontrar a sus seres queridos, vivos o muertos. “Son velas de amor, de luz, de esperanza y de un pronto regreso a casa”, expresó María Isabel Cruz Bernal, presidenta del colectivo.

De acuerdo con cifras de la agrupación, más de 3 mil personas han sido “levantadas” en el último año, aunque la Fiscalía estatal solo reconoce mil 500 casos. En total, desde 2010, el estado acumula más de 18 mil desapariciones.

Las familias buscadoras guardaron un minuto de silencio por las víctimas y exigieron a las autoridades que atiendan la ola de violencia que incluye secuestros, asesinatos y robos de vehículos.

Entre los testimonios estuvo el de Dora Elizabeth Espinoza, quien relató la desaparición de su hijo Luis Héctor tras acudir a una fiesta en Culiacán. También hablaron Grecia Arreola y Adriana Verdugo, madres de Ramsés y Ricardo, jóvenes presuntamente levantados por policías en Aguaruto, de quienes no se ha tenido noticias.

“No hemos tenido noticias, nada más de la fiscalía, que están investigando, y no sabemos nada, sabemos que fueron los policías porque dijeron las niñas que a mi hijo lo agarraron y lo metieron a la sindicatura y luego salen con él esposado, lo echan a la patrulla y se lo llevan”, señaló Grecia Arreola.

“No había un motivo alguno, los buscamos, pensamos que se los habían llevado a Barandilla o algo; las personas que vieron no denunciaron porque ellos pensaron lo mismo, pero al percatarse que fueron pasando las horas y ellos no aparecían los buscamos por todos lados y no los encontramos“, expresó, por su parte, Adriana Vedugo.

“Esa violencia ha generado pánico, psicosis… que nos volteen a ver a todos”, demandó Cruz Bernal, en nombre de cientos de familias que, entre la fe y la indignación, mantienen encendida la exigencia de verdad y justicia en Sinaloa.

