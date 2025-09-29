Desmantelan narcocampamento y destruyen 8 centros de químicos en Sinaloa

Desmantelan narcocampamento y destruyen 8 centros de químicos en Sinaloa
El Grupo Interinstitucional de Seguridad aseguró y destruyó ocho áreas utilizadas para la concentración de precursores químicos en Culiacán, Elota y Cosalá, además de inhabilitar un campamento en Concordia, Sinaloa.

Los operativos se realizaron como parte de la Operación “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, encabezada por personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

En los puntos intervenidos fueron asegurados y posteriormente destruidos:

  • 3 mil 285 litros de acetona
  • 270 litros de ácido clorhídrico
  • 220 litros de cloro
  • 155 litros de tolueno
  • 270 litros de alcohol etílico
  • 180 litros de desmoldante
  • 3 kg de sosa cáustica
  • 3 condensadores, 120 vidones, 67 tambos, 3 tinas, 8 botes, 1 olla de peltre, 5 tinacos, 2 quemadores y 1 prensa hidráulica

Además, en el poblado La Capilla del Taxte, municipio de Concordia, los elementos localizaron e inhabilitaron un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada.

En tanto que las autoridades reiteraron que estas acciones refuerzan el compromiso de los gobiernos federal y estatal para salvaguardar la seguridad de la población sinaloense e invitaron a la ciudadanía a reportar emergencias al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

