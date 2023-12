¡A tablazos! Obligan a caminar desnudos a jóvenes en Guasave por, presuntamente, vender vapeadores

A los jóvenes los golpearon con una tabla de madera. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Dos jóvenes fueron obligados a caminar desnudos, mientras los golpeaban con una tabla, por presuntamente vender vapeadores al interior de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), plantel Guasave, en Sinaloa.

Alumnos de la UAdeO grabaron lo ocurrido y compartieron los videos en redes sociales.

Desnudan y golpean a dos jóvenes por vender vapeadores en la UAdeO Guasave

Durante la tarde del lunes, 4 de diciembre, se reportó que unos hombres encapuchados entraron al campus Guasave de la UAdeO para agredir y desnudar a dos supuestos estudiantes.

Ambos jóvenes caminaron desnudos por los pasillos de la escuela con una cartulina que les cubría parcialmente el frente y la espalda. Uno de los encapuchados los seguía por detrás y los golpeaba.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se alcanza a leer el siguiente mensaje en las cartulinas que llevaban puestas:

“Esto me pasa por andar vendiendo vapes. Esto es un aviso para todos los chapulines que faltan. A los demás les va a ir peor, ya los tenemos ubicados”. Se lee en la cartulina.

UAdeO afirma que los jóvenes agredidos en Guasave no son estudiantes de la escuela

Un día después de lo ocurrido, la UAdeO publicó un comunicado sobre la agresión a dos jóvenes ocurrida en la Unidad Regional Guasave.

En el escrito se menciona que las dos víctimas no son estudiantes de la universidad, y los hechos no iniciaron al interior del plantel, por lo que no hubo extracción de alumnos por parte de los agresores.

Aunque los dos jóvenes no pertenecen a la institución educativa, la UAdeO reprobó cualquier acto de violencia y manifestó su intención de colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de todo el entorno escolar.

