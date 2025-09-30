Detienen al “Chuki”, piloto del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a Juan Pablo “N”, alias el “Chuki”. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Juan Pablo “N”, también conocido como el “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario de las autoridades nacionales.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Detiene al “Chuki”, piloto del Cártel de Sinaloa, en Badiraguato

Los trabajos de investigación de los agentes de seguridad detectaron las actividades delictivas del “Chuki”, un piloto aviador que se dedicaba al tráfico de armas para el Cártel de Sinaloa. También se descubrió que contaba con diversos vehículos que utilizaba para desplazarse entre varios domicilios.

La detención se ejecutó en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, Sinaloa. Elementos de seguridad lo identificaron y le marcaron un alto, luego de comprobarse su identidad se ejecutó la orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

La detención del “Chuki” se logró gracias al trabajo coordinado de los elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

