Detienen al influencer “Pato” Heredia por agredir a personal del IMSS en Juan José Ríos, Sinaloa

Detuvieron al “Pato” Heredia por alterar el orden público. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Medios locales reportaron la detención de José Ángel “Pato” Heredia, policía de tránsito y conocido influencer en Sinaloa. Al creador de contenido lo detuvieron por alterar el orden y agredir a personal de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Juan José Ríos, Sinaloa.

🚔🚨| ¡Otra vez! Detienen a policía de tránsito de Ahome conocido como "El Pato Heredia" por alterar el orden en las instalaciones del #IMSS de Juan José Ríos 🏥. Fue trasladado a barandilla ⛓️‍💥. Anteriormente, este oficial se hizo conocido tras protagonizar altercado con un… pic.twitter.com/0FD72J0yfr — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 29, 2025

Detienen al “Pato” Heredia por alterar el orden en una clínica del IMSS

De acuerdo con la información de la prensa, ayer jueves por la tarde, el “Pato” Heredia entró de manera prepotente a una clínica del IMSS, en Juan José Ríos, para exigir atención médica. El oficial de tránsito grababa con un teléfono en la mano mientras gritaba y agredía verbalmente al personal del lugar.

Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para detener al también influencer; posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para ingresarlo a barandilla.

Se reporta que esta es la tercera vez en el año en que detienen al “Pato” Heredia por alterar el orden en la vía pública y por denuncias de violencia familiar.

El director de Tránsito Municipal de Ahome comentó, para la prensa local, que el oficial detenido se encuentra en una incapacidad de 15 días y bajo tratamiento psiquiátrico.

