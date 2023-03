Ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fueron denunciados casos de acoso y abuso sexual que fueron cometidos, presuntamente, por sacerdotes del estado en Culiacán.

La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, dio a conocer que la representante legal de la Diócesis de Culiacán acudió a presentar una denuncia por estos delitos, mientras que un civil, directamente contra un sacerdote, sin dar detalles de nombre ni la iglesia a la que estaba asignado.

Aseguró que el sacerdote denunciado está localizable y descartó que los párrocos que resulten involucrados en estos hechos puedan evadir la justicia en caso de encontrarse alguna responsabilidad al no tener fuero, sino, al contrario, una mayor responsabilidad social con la población por su carácter de sacerdotes.

Al existir señalamientos de que existen más sacerdotes involucrados en estos delitos, dijo que están a la espera de recibir más denuncias.

“La Diócesis presentó una denuncia de hechos, estamos ahorita iniciando la investigación de la denuncia que presentó la representante legal de la Diócesis, también se recibió una denuncia a título personal, la estamos integrando. Un número indeterminado, Diócesis no nos dice nombres, no nos dice cuántas personas, nada más nos hace de conocimiento o de rumores que han salido en los medios y la denuncia es contra un sacerdote en particular. Se habla de acoso y de abuso sexual, aparece esto en la denuncia, sí aparece en la denuncia”.

Sara Bruna Quiónez Estrada, fiscal de Sinaloa.