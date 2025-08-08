Ejecutan a cuatro hombres en Culiacán; implementan fuerte operativo

GENERANDO AUDIO...

Operativo en Culiacán tras jornada violenta. Foto: Corresponsal

La violencia no da tregua en Culiacán, Sinaloa. Ayer jueves asesinaron a, por lo menos, cuatro personas y se registró un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional en el sector de La Isla.

Jornada violenta en Culiacán deja 4 muertos

Alrededor de la una de la madrugada, un hombre fue privado de la vida a balazos en el fraccionamiento Villa Colonial, en el sector Barrancos. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, solamente se sabe que era un hombre de complexión delgada y estatura media.

En otro hecho, ejecutaron a balazos a un hombre sin identificar. Los hechos se registraron la madrugada del jueves, alrededor de las 3:30 horas, en la colonia Pemex, en Culiacán. La víctima tenía el rostro cubierto y junto al cuerpo había un narcomensaje.

Durante la mañana encontraron a la tercera víctima. También se trata de un hombre asesinado a balazos y envuelto en hules negros, a quien localizaron a un costado de un camino pavimentado que corre paralelo al Canal 7, al poniente de la ciudad de Culiacán.

Más tarde, un hombre que se encontraba a un costado de una motocicleta fue ejecutado a balazos al interior de una vivienda, en las cercanías del Complejo Estatal de Seguridad Pública, en la sindicatura de Aguaruto. La víctima ha sido identificada como Luis Antonio, de 36 años.

Guardia Nacional despliega fuerte operativo en Culiacán

En el transcurso del día se registró un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional en el sector de La Isla, en Culiacán. Las autoridades aseguraron un inmueble en el lugar. Hasta el momento se desconoce lo incautado o si existen personas detenidas.

Solamente se cuenta con información que dos personas del sexo masculino, que se encontraban en esta vivienda, resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladados en una ambulancia para que recibieran atención médica.

