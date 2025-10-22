Ejército y Guardia Nacional aseguran más de 500 kg de droga en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Operativos en Culiacán dejan decomiso histórico de drogas. FOTO: Especial

En Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron una gran cantidad de drogas y sustancias químicas durante operativos realizados el 20 de octubre de 2025. Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contaron con apoyo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades informaron que los patrullajes se llevaron a cabo en diferentes localidades de Culiacán, donde se localizaron vehículos, laboratorios clandestinos y materiales usados para la producción de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo.

Operativos en Culiacán dejan decomiso histórico de drogas

En un primer evento, en el poblado Miguel Valdez Quintero, se aseguró un vehículo con 211 mil 9 pastillas de fentanilo (equivalentes a unos 23 kilos), 500 kilos de metanfetamina, 130 litros de metanfetamina líquida y 300 gramos de cocaína.

En otro punto, en el poblado El Espinal, las fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino usado para fabricar metanfetaminas. En el lugar se decomisó un reactor, un condensador metálico, dos destiladores y más de 4 mil litros y mil kilos de sustancias químicas.

Además, en el poblado Corral Viejo, los elementos del Ejército localizaron un área de concentración de materiales para la elaboración de drogas sintéticas. Ahí fueron asegurados 1,550 litros y 275 kilos de químicos empleados en la producción de narcóticos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar las investigaciones correspondientes y confirmar el tipo y cantidad de sustancias.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó que estas acciones se efectuaron con estricto apego al Estado de derecho, con el objetivo de preservar la paz y seguridad de la sociedad sinaloense.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Con estos resultados, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron la decisión del Gobierno de México de inhibir las actividades de la delincuencia organizada y proteger a la población.