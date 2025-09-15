GENERANDO AUDIO...

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció la cancelación de los festejos del 15 de septiembre en Sinaloa, informando que únicamente se realizará el acto cívico del Grito de Independencia encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas.

Rubén Rocha cancela festejos del 15 de septiembre en Sinaloa

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que la decisión se tomó como un ejercicio de responsabilidad, destacando que gobernar significa responder al interés superior de las familias sinaloenses.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, señaló el gobernador Rocha Moya.

Acto cívico en Palacio de Gobierno

El Grito de Independencia en Sinaloa se llevará a cabo de manera solemne en el Palacio de Gobierno, con la participación de los tres Poderes del Estado y representantes de las Fuerzas Armadas.

El gobernador enfatizó que septiembre es un mes de valores cívicos, en el que se honra la memoria histórica y la identidad nacional, principios que inspiran a las y los sinaloenses a mantener viva la fortaleza del Estado y del país.

Operativo de seguridad en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa informó que se mantendrá vigente el operativo estatal de seguridad durante las fechas patrias, a pesar de la cancelación de los eventos públicos relacionados con el 15 de septiembre.

La medida busca garantizar el orden y resguardar la tranquilidad de la población durante las conmemoraciones.

