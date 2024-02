¡Estuvo fuerte! Reportan intensa balacera entre grupos criminales en Culiacán, Sinaloa

🔻Anoche balacera en Culiacán, Sinaloa. Hay quienes dirán que es normal. Y les digo que no. No es normal. Puede que sea habitual, pero no podemos normalizar este nivel de violencia, ni en

Culiacán, ni en Guerrero, ni en Zacatecas. NO ES NORMAL y debemos exigir soluciones pic.twitter.com/K7fOKUYbvV