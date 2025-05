Exigen declarar emergencia por sequía en Sinaloa desde Asuntos Agropecuarios

La presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado de Sinaloa, Irma Moreno Ovalles, pidió al Gobierno federal acabar con la burocracia y, de una vez por todas, emitir la Declaratoria de Emergencia para Sinaloa por sequía.

Esto, luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, notificó que aún no ha sido aceptada dicha solicitud, hecha recientemente por segunda ocasión, debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha entregado una justificación técnica sobre la situación de extrema sequía que se vive en la entidad.

Ante esto, el mandatario estatal anunció que tendrán que iniciar un proceso legal ante las instancias correspondientes para lograr que la Federación acepte esta solicitud, dada la crítica situación por sequía en el estado.

Moreno Ovalles lamentó que el argumento de la Federación para no aceptar la solicitud es que ésta no se presentó en tiempo y forma, cuando el gobernador hizo esta petición por primera vez desde diciembre de 2024, pero fue rechazada.

La legisladora manifestó que no es momento de “echarse la bolita”, sino de atender a Sinaloa, un estado que es el granero de México y que atraviesa una de sus peores crisis por sequía. Dicha situación no sólo afecta la agricultura, sino también el consumo humano de agua, al tener que abastecer con el vital líquido a un importante número de comunidades mediante pipas.

Pidió al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dar una respuesta positiva a la brevedad posible, ya que, de lo contrario, la situación se agravará y también generará impactos negativos en la ganadería y la pesca.

“Seguimos viviendo el desdén, el desprecio del Gobierno federal de Morena hacia el campo sinaloense, hacia los sectores y hacia el estado. Porque hoy nos dicen que es un trámite burocrático, que no se acepta la declaratoria de emergencia. Y no es burocracia, es simple y sencillamente desprecio a Sinaloa. ¿Y de qué manera lo están demostrando? Todavía no terminan de hacer los pagos en temas de recursos. Pero sobre todo, ¿de qué manera vamos a ir a litigar porque tenemos sequía? Pues yo creo que lo evidente ahí está, empezando por la producción de maíz que cayó por el tema del agua”. Irma Moreno Ovalles, presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado de Sinaloa