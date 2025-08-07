Exsecretario de Salud de Sinaloa sufre violento asalto en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Efrén Encinas, exsecretario de Salud de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El exsecretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, fue víctima de un violento asalto cuando sujetos armados lo despojaron de su camioneta en el sector Las Quintas, en Culiacán.

Así fue el asalto al exsecretario de Salud

El violento asalto ocurrió afuera de su consultorio particular, mientras el doctor Encinas se encontraba dentro de su vehículo acompañado de su esposa. Según el reporte, los asaltantes descendieron de un vehículo sedán y, a punta de pistola, obligaron al exfuncionario y a su acompañante a bajar de la unidad.

Los agresores huyeron a bordo de la camioneta Mitsubishi Montero Sport blanca, modelo 2021, que hasta el momento no ha sido localizada.

Encinas y su esposa resultaron ilesos

A través de redes sociales, el doctor Encinas informó que tanto él como su esposa se encuentran en buen estado y no sufrieron agresiones físicas. Asimismo, señaló que interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Más robos de vehículos el mismo día

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ese mismo día se presentaron, al menos, 12 denuncias por robo de vehículo en la zona centro, ante la Unidad Especializada en este delito.