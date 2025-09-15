Familia se reúne para despedir a Jesamel, maestra asesinada en Altata, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Velorio de la maestra asesinada en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

El dolor de la familia de Jesamel Rodríguez Zazueta se siente en cada rincón de la céntrica funeraria donde son velados sus restos en Culiacán, Sinaloa.

La joven maestra estaría cumpliendo 35 años este lunes; sin embargo, se convirtió en otra víctima colateral de la violencia que se vive en Sinaloa al perder la vida durante un ataque armado en Altata, Navolato, el pasado fin de semana, cuando disfrutaba de un paseo con su esposo y sus dos pequeñas hijas.

Familiares de Jesamel, maestra asesinada en Sinaloa, se reúnen para despedirla

Entre lágrimas, su padre, Adolfo Rodríguez Losoya, compartió su dolor y su esperanza: “Era un viaje para que sus niñas descansaran. Le destruyeron la vida, le destruyeron el rostro, pero creemos en Dios y sólo pedimos que haya paz. No buscamos culpables, buscamos que esto termine”.

Don Adolfo recordó que su hija, junto con su familia, sólo quería disfrutar de la playa, sin imaginar que sería su último paseo.

“Creo mucho en Dios y sé que ella está con él. Esto se ha vuelto cotidiano en Sinaloa, pero necesitamos que se termine. Queremos volver a vivir como antes, en paz entre hermanos. No juzgo a quien lo hizo; lo dejo en manos del Señor. Todo tiene una razón y él sabe por qué. Estoy convencido de que va a haber paz, porque la necesitamos. Somos gente de trabajo, somos una familia de maestros, nunca hemos hecho daño a nadie”, declaró el padre de la maestra asesinada.

Secretaría de Educación acompaña a los familiares durante el velorio

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) informó que acompaña a la familia y que todos los derechos laborales de Jesamel están asegurados para el bienestar de sus hijas y su pareja.

La titular de la Sepyc, Gloria Himelda Félix Niebla, acudió personalmente al velorio para expresar su solidaridad y lamentó que la violencia siga arrebatando vidas de inocentes en la entidad.

“Definitivamente que (la violencia) afecta nuestra comunidad educativa, aun cuando los hechos no ocurrieron al interior de un plantel, no deja de ser una maestra que colaboraba con nosotros, además no sólo es una familia de docentes, es nuestro supervisor de la sección número 27 en la zona 57, sus hijas y sus hijos son maestros”, declaró la funcionaria.

Hoy, más que nunca, la comunidad educativa clama por paz y justicia. Es por ello que maestros marcharon desde la funeraria hacia Palacio de Gobierno, donde hicieron una exigencia para parar la violencia en Sinaloa y exigir justicia por todas las muertes que ha dejado la guerra que se vive en la entidad.

