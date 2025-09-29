Fin de semana deja 11 homicidios dolosos en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Violencia en Sinaloa. Foto: UnoTV

Este fin de semana continuó la violencia en Sinaloa, con un saldo total de 11 homicidios dolosos, entre las víctimas un elemento de la Policía Estatal y un exabogado del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó el pasado sábado la localización de cinco personas asesinadas en diversos puntos.

En Culiacán, una persona fue localizada sin vida en el fraccionamiento Jardines 3 Ríos y otra en la colonia 5 de Mayo.

En Navolato, una persona fue localizada asesinada a la altura del poblado Villamoros y otra en la Bebelama de San Pedro.

En Elota, una persona fue encontrada ejecutada en la carretera que conduce al municipio de Cosalá.

El domingo, de igual forma, la Fiscalía inició cinco carpetas de investigación por el mismo número de personas asesinadas.

En Navolato, una persona fue localizada sin vida en la colonia La Arrocera.

En Culiacán, otra víctima en la colonia Ampliación 5 de Febrero y otra más en la colonia Concepción, en la localidad Campo El Diez.

En Eldorado, una persona fue encontrada asesinada en la colonia La Aviación, mientras que en el municipio de Salvador Alvarado, una persona fue encontrada ejecutada en la ciudad de Guamúchil.

Asimismo, en un vehículo ubicado en Villa Juárez, Navolato, fueron localizadas dos extremidades superiores sujetadas con esposas.

Entre las víctimas del pasado sábado se encuentra Marcial Roberto, de alrededor de 50 años de edad, quien fue encontrado ejecutado en una de las calles de la colonia 5 de mayo. La víctima es un ex abogado del Ministerio Público.

Otra de las víctimas no descritas en el reporte de la Fiscalía General del Estado es el agente de la Policía Estatal Preventiva identificado como Jesús Wenceslao, de 34 años de edad, quien fue abatido durante un enfrentamiento con grupos armados en el sector La Conquista el pasado sábado.

Tras la refriega, autoridades aseguraron armas de fuego y una casa de seguridad en este sector. Uno de los sicarios que resultó herido fue trasladado a un hospital donde quedó bajo resguardo de las autoridades.

