fin-de-semana-violento-deja-siete-muertos-en-sinaloa

GENERANDO AUDIO...

En Sinalo, sigue la violencia. Foto: Especial

Este fin de semana continuó la violencia en Sinaloa, con un total de siete homicidios. En lo que respecta al pasado sábado, la Fiscalía General del Estado reportó tres homicidios dolosos.

Violencia en Culiacán y Navolato

En el municipio de Navolato, una persona fue localizada asesinada en la sindicatura de Villa Juárez; mientras que, en Culiacán, se reportó la localización de otra persona ejecutada en el bulevar Maquio Clouthier y otra en la colonia Esthela Ortiz de Toledo.

El pasado domingo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó la localización de cuatro personas sin vida. En el municipio de Culiacán se localizaron dos personas ejecutadas en la carretera México 15 Culiacán–Los Mochis, así como una persona asesinada en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos.