Fortalece Gobierno de Sinaloa el turismo deportivo; Trail Running Cosalá 2025 reúne a 600 corredores

Trail Running Cosalá. Foto: Gobierno de Sinaloa

Con el objetivo de seguir promoviendo el turismo deportivo en Sinaloa, este domingo se llevó a cabo la edición 2025 del Trail Running Cosalá, evento que reunió alrededor de 600 participantes que disfrutaron de una ruta espectacular entre montañas, ríos y paisajes naturales que distinguen a este Pueblo Mágico de la Sierra sinaloense.

Trail Running Cosalá 2025 reúne a 600 corredores

Desde muy temprano, corredores locales y visitantes de diferentes municipios y estados se dieron cita para vivir una experiencia única de deporte, naturaleza y convivencia familiar, consolidando a Cosalá como uno de los destinos más atractivos para la práctica del senderismo y las competencias al aire libre.

El evento contó con el respaldo del Gobierno del estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), en coordinación con las autoridades municipales, reafirmando el compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la economía local y fomenten estilos de vida saludables.

A su vez, la presidenta municipal de Cosalá, Carla Úrsula Corrales Corrales, se dijo contenta de recibir esta gran cantidad de atletas que, a su vez, se convierten en turistas y pueden disfrutar de las bondades de este Pueblo Mágico.

“Nos llena de alegría ver a tantas personas disfrutar de nuestra tierra, de sus paisajes y de su gente. Este tipo de eventos no solo promueven la actividad física, sino también el turismo y la convivencia familiar. Agradecemos profundamente al Gobierno del Estado de Sinaloa, que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya, por todo el apoyo brindado a través del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte para la realización de este importante Trail Running, que significa mucho para nuestro municipio”, expresó Corrales Corrales.

El Trail Running Cosalá 2025 no solo representó una oportunidad para la activación física, sino también una ventana para que visitantes y habitantes disfrutarán del encanto histórico y natural del municipio, que continúa posicionándose como un referente del turismo deportivo en el noroeste del país.

