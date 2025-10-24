Gabinete de Seguridad se reúne en Sinaloa; Harfuch regresa a la entidad

GENERANDO AUDIO...

A 14 meses de violencia en Sinaloa y con más de 2 mil homicidios dolosos en la lista, este jueves se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien regresó al estado luego de 30 días de ausencia en las reuniones.

La reunión ocurrió en el puerto de Mazatlán y no en Culiacán, como las anteriores.

A su salida de las instalaciones de la Tercera Región Militar, donde se llevó a cabo la reunión, junto a integrantes del Gabinete de Seguridad y empresarios, el gobernador del estado precisó que recientemente se incorporaron a la vigilancia del puerto 250 elementos de la SSPC.

Agregó que otro de los acuerdos fue reforzar los operativos contra robo de vehículos, sobre todo en plazas comerciales, al existir una alta incidencia en Culiacán y Mazatlán.

Mientras que descartó que la presencia del Gabinete de Seguridad en Mazatlán sea por el recrudecimiento de la violencia en el puerto en las últimas horas, o para intentar mejorar la imagen del destino a nivel nacional, ante el registro de hechos violentos, sino que fue una decisión que tomó la federación sin un motivo en concreto.

Además, cuestionado sobre el caso de la desaparición del joven Carlos Emilio, de 21 años, en un centro nocturno, dijo que se llevará a cabo una revisión al interior del lugar donde se le vio por última vez para recabar todas las evidencias que puedan llevarlos a su paradero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“La primera cuestión es que vino el gabinete para nosotros, es muy importante, es un compromiso. Todos los temas se tocaron, particularmente el de desapariciones, el tema de los baños de los centros nocturnos, y de todo eso traemos una tarjeta, particularmente el tema de este muchacho de Durango, si no se hizo, ahora debe de estarse haciéndose el cateo en el bar”

Rubén Rocha Moya / gobernador de Sinaloa

De igual forma, confirmó que este sábado habrá una marcha encabezada por la familia del joven desaparecido.

En otros temas, dijo que la violencia que se ha incrementado en el estado en las últimas horas podría estar motivada en respuesta a las acciones más recientes por parte de la autoridad. Antes de concluir, anunció que se reforzará la seguridad en la zona serrana de municipios del sur del estado, como Escuinapa, Concordia, Rosario, entre otros.