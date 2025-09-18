GENERANDO AUDIO...

11 fueron detenidos en Navolato con armas largas. Foto: Caurtoscuro/Ilustrativa

El Gabinete de Seguridad informó que en operativos llevados a cabo los días 15 y 16 de septiembre, se logró la detención de 14 personas, 11 de ellas presuntamente ligadas a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el informe, los detenidos estaban en posesión de armas largas, cartuchos y equipo táctico. La mayor parte de las detenciones se realizaron en el municipio de Navolato, donde ya se han realizado detenciones de otros operadores del grupo delictivo.

11 detenidos en Navolato

De acuerdo con el comunicado, en el municipio de Navolato, en el poblado Las Trancas, personal de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a tres hombres en posesión de tres armas largas, 19 cargadores y tres chalecos tácticos.

En esa misma demarcación, autoridades de la SSPC y Semar aprehendieron a ocho personas, aseguraron 10 armas largas, diversos cargadores y cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y dos motocicletas.

Otros 3 detenidos en Culiacán, Sinaloa

En la colonia Valle Alto, municipio de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal detuvieron a tres personas, a quienes les fueron aseguradas tres armas largas, tres armas cortas, 85 cartuchos y un vehículo.

Armas, explosivos y droga asegurada

Además de las detenciones, los operativos permitieron localizar y asegurar:

En Concordia , cuatro poblados fueron intervenidos con saldo de dos vehículos con reporte de robo (uno con blindaje artesanal), 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, mil 046 cartuchos, dos cascos balísticos y dosis de droga.

, cuatro poblados fueron intervenidos con saldo de dos vehículos con reporte de robo (uno con blindaje artesanal), 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, mil 046 cartuchos, dos cascos balísticos y dosis de droga. En Culiacán , en el poblado Los Mayos, se aseguraron siete armas largas, 63 cargadores, mil 744 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

, en el poblado Los Mayos, se aseguraron siete armas largas, 63 cargadores, mil 744 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas. En la carretera Culiacancito-El Tamarindo , se localizaron tres vehículos, dos con blindaje artesanal, y tres artefactos explosivos improvisados.

, se localizaron tres vehículos, dos con blindaje artesanal, y tres artefactos explosivos improvisados. En Mocorito, poblado El Platanar, fue asegurado un vehículo y 28 kilos de clorhidrato de fentanilo.

Laboratorios de metanfetamina en Sinaloa

El Ejército Mexicano también reportó la ubicación de cinco narcolaboratorios en el estado, donde fueron decomisados 3 mil 295 litros y 50 kilos de sustancias químicas. Según cálculos oficiales, la afectación económica al crimen organizado asciende a 67 millones de pesos.

