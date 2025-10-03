Grupo armado “levanta” a escolta de hijo del gobernador de Sinaloa en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Fue liberado tras un fuerte operativo. Foto: Especial

Un escolta, asignado a la seguridad de un hijo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue privado de la libertad por un grupo armado esta mañana y, momentos más tarde, rescatado durante un fuerte operativo que se prolongó hasta el sector de Villa Bonita, en Culiacán.

¿Qué se sabe del secuestro del escolta del hijo del gobernador de Sinaloa?

De acuerdo con información recabada, esta mañana fue reportado al servicio de emergencias 911 la privación de la libertad de un agente de la Policía Estatal Preventiva, asignado a la seguridad del hijo del mandatario estatal, en la colonia Renato Vega Alvarado, sector Las Coloradas.

Al ser alertadas las autoridades, se inició una persecución contra los grupos armados que se trasladaban en diversas unidades, la cual se prolongó hasta el fraccionamiento Villa Bonita, por la avenida Álvaro Obregón.

Las autoridades de la Policía Estatal, Ejército, así como Guardia Nacional, se enfrentaron a balazos contra los captores, dejando un saldo de un presunto delincuente abatido y la detención de otros dos.

En el sitio fue rescatado con vida el escolta, de quien, hasta el momento, no se ha revelado su identidad.

