GENERANDO AUDIO...

Sinaloa tuvo repunte de homicidios en 2024. Foto: Cuartoscuro / UnoTV

Los homicidios en Sinaloa aumentaron 58% entre 2023 y 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El incremento ocurre en medio de la disputa entre grupos delictivos conocidos como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

De acuerdo con la Estadística de Defunciones Registradas 2024, las muertes violentas pasaron de 653, en 2023, a 1,032, en 2024. El mayor impacto se registró en hombres, con un aumento de 592 a 961 casos.

Cifras del INEGI reflejan escalada de violencia

El informe del Inegi confirma que Sinaloa es una de las entidades con mayor crecimiento en homicidios. La disputa entre células criminales ha generado un repunte en crímenes, especialmente en jóvenes.

2023 : 592 homicidios de hombres

: 592 homicidios de hombres 2024: 961 homicidios de hombres

Homicidios de hombres aumentan en Sinaloa

El reporte también indica que el incremento en los homicidios masculinos fue significativo, con un aumento de 592 casos en 2023 a 961 en 2024, lo que representa una mayoría de las muertes violentas registradas en el estado.

2023 : 592 homicidios de hombres

: 592 homicidios de hombres 2024: 961 homicidios de hombres

Este aumento del 58% en los homicidios en Sinaloa evidencia la intensificación del conflicto entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, grupos que mantienen una pugna por el control del territorio y las rutas del narcotráfico en la región.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]