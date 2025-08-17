Influencer Camilo Ochoa, el “Alucín” grabó así su último video antes de ser asesinado

GENERANDO AUDIO...

Influencer Camilo Ochoa fue asesinado en Morelos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Antes de ser asesinado, el influencer Camilo Ochoa publicó un video. El creador de contenido, conocido como el “Alucín”, fue atacado en la colonia Lomas de Cuernavaca, en Temixco, Morelos, el sábado 16 de agosto de 2025. Horas antes del crimen, había difundido en su cuenta de Instagram una grabación en la que mostraba la ropa que iba a utilizar ese día.

El último video de Camilo Ochoa el “Alucín”

La grabación, de 4 minutos con 52 segundos, fue publicada el mismo día de su fallecimiento. En ella, el influencer aparece revisando prendas de su guardarropa y decidiendo qué atuendo llevar. También enseñó su colección de gorras y comentó: “me quejo del diseño de los pantalones en general”.

Mientras se probaba la ropa, señaló que planeaba salir a comer y dudaba sobre qué celular utilizar, ya que poseía varios. En un fragmento de la grabación expresó:

“Yo ocupo más haters, más, haters, más haters. Pa’ que sigan creciendo las estadísticas, pa’ que siga monetizando más y ustedes vengan y tírenme de la madre. Como si me doliera tanto… he vivido de todo, quiero más haters”. Influencer el “Alucín” en su último video hecho en vida

Esta fue la última frase registrada en su contenido antes de que el video se interrumpiera.

¿Quién era “El Alucín”?

Camilo Ochoa, conocido como “El Alucín”, era originario de Sinaloa y residía en Morelos. Su producción digital se enfocaba en temas relacionados con la inseguridad en México.

Sumaba más de un millón de seguidores en distintas plataformas como YouTub, Facebook, Instagram y TikTok.

Además de abordar cuestiones de violencia, solía mostrar relojes, joyería y parte de su vida cotidiana.

Vínculos mencionados en volantes

En 2025, en Culiacán, circularon volantes en los que aparecían nombres de figuras públicas presuntamente vinculadas con el crimen organizado. Entre ellos estaba el influencer el “Alucín”. En dichos listados también se mencionaba a Markitos Toys, cuyo hermano fue asesinado el 28 de marzo.

