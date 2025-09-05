Influencers asesinados en Sinaloa a un año de violencia

GENERANDO AUDIO...

Violencia en Sinaloa se ha cobrado la vida de algunos influencers. Foto: IA

Este mes se cumplirá un año del inicio del conflicto entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, la “Mayiza” y los “Chapitos”, que ha provocado una incesante ola de violencia que ha cobrado la vida de algunos influencers presuntamente relacionados con el crimen organizado.

Algunos de estos creadores de contenido aparecieron en unos volantes en los que se señalaba a 25 youtubers, y músicos, de lavar dinero para la facción comandada por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán. Algunos de los influencers mencionados ya fueron ultimados de manera violenta.

A continuación un recuento de los asesinatos en los últimos 12 meses.

Influencers asesinados en Sinaloa durante 2024

En octubre de 2024, un mes después del inicio del conflicto en Sinaloa, asesinaron al primer influencer: José Carlos, alias el “Chilango”, perdió la vida durante un ataque armado mientras vendía dulces en Culiacán.

Un mes después, el 21 de noviembre de 2024, se reportó que un comando levantó a Manuel Vivenco, el “Jasper”, en su domicilio. Dos días después encontraron su cuerpo sin vida con signos de tortura, al sur de Culiacán.

Leovardo Aispuro, más conocido como “Gordo Peruci”, famoso youtuber sinaloense, fue ejecutado a balazos en Culiacán. El hecho se registró la noche del 9 de diciembre, cuando dispararon en contra del influencer de 37 años, en la colonia 21 de Marzo.

Su último video…

En el último mes de diciembre también perdió la vida Adrián Antonio López Iribe, hermano del youtuber “Compa Camarón”, en un ataque directo en la ciudad de Culiacán.

En 2025 ejecutaron a más influencers en Sinaloa

Este año comenzó con el asesinato de un influencer más. El 10 de enero encontraron el cuerpo de Agustín Paul, el “Pinky”, atado de pies y manos, a un costado de la carretera Benito Juárez, en el sector Barrancos de Culiacán. La víctima presentaba signos de tortura y al menos un impacto de arma de fuego.

También, en enero, ejecutaron a Adal Peña, creador de contenido fitness de 42 años. Al influencer lo atacaron mientras realizaba ejercicio en una plaza ubicada en el sector de Tres Ríos, en Culiacán.

El 22 de marzo, familiares y amigos reportaron la desaparición de Víctor Manuel, el “Brasileño”, cuatro días después hallaron su cuerpo con heridas de bala en un terreno baldío de la colonia Toledo Corro, en Culiacán.

Uno de los casos que más llamó la atención en redes sociales fue el ataque directo en contra de Gail Castro, hermano de “Markitos Toys”, en un restaurante en Ensenada, Baja California.

“Markitos” y sus hermanos, Kevin Castro “KC” y Mayve Castro, son señalados como uno de los principales colaboradores de los “Chapitos” y los tres han sido amenazados.

Finalmente, el caso más reciente ocurrió a mediados del mes pasado, en Temixco, Morelos. Camila Ochoa, el “Alucín”, perdió la vida en un ataque directo en su domicilio.

Aunque ella no era creadora de contenido, la semana pasada asesinaron a María de Jesús, hermana del youtuber “Conejito Toys”, uno de los influencers amenazado por la “Mayiza” por, presuntamente, colaborar con los “Chapitos”.

De todos los influencers mencionados, hay 6 que aparecen en la lista de 25 influencers amenazados por lavar dinero para el narco:

Leobardo Asipuro Soto, “Gordo Peruci”

Manuel Vivanco, el “Jasper”

José Carlos, el “Chilango”

Adrián Antonio López Iribe, hermano del “Compa Camarón”

Gail Castro

Camilo Ochoa, el “Alucín”

