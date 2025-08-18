Influencers asesinados: van 6 de la lista de 25 amenazados en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

En Sinaloa amenazaron a 25 cantantes e influencers. Foto: Cuartoscuro

Este fin de semana asesinaron en el estado de Morelos a Camilo Ochoa, el “Alucín”, uno de los 25 influencers y cantantes amenazados por tener presuntos vínculos con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Hasta el día de hoy, han sido asesinados 6 creadores de contenido que aparecen en el listado.

Ya van 6 asesinados de los 25 influencers amenazados en Sinaloa

El pasado mes de enero se difundieron, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, unos volantes en los que aparece el nombre de 25 influencers acusados de lavar dinero para los “Chapitos”. El mensaje, supuestamente firmado por “La Mayiza”, lanza amenazas contra todas y cada una de las personas que aparecen en la lista.

Entre las personas señaladas se encuentran cuatro influencers que ya habían sido asesinados antes de la aparición de los volantes: Leobardo Asipuro Soto, alias “Gordo Peruci”; Manuel Vivanco, el “Jasper”; José Carlos, conocido como el “Chilango”; y por último, Adrián Antonio López Iribe, hermano del influencer “Compa Camarón”.

En marzo de este año asesinaron al quinto influencer acusado de tener vínculos con el crimen organizado en Sinaloa, se trata de Gail Castro, hermano de “Markitos Toys”. El homicidio ocurrió en un restaurante ubicado en Ensenada, Baja California. Los reportes oficiales señalaron que el ataque fue directo y premeditado.

El caso más reciente ocurrió este fin de semana. La Fiscalía del estado de Morelos confirmó que el pasado sábado asesinaron a Camilo Ochoa a balazos en el interior de un inmueble ubicado en Temixco.

En los últimos meses, también asesinaron a otros creadores de contenido de Sinaloa que no son nombrados en los volantes, como Agustín Paul, el “Pinky”; Adal Peña y Víctor Manuel “N”, el “Brasileño”.

¿Quiénes son los otros influencers amenazados en Sinaloa?

Tras el asesinato del “Alucín” en Morelos, quedan 19 influencers vivos de la lista de 25 amenazados por “La Mayiza”. Del listado, quizá el nombre más conocido es el de Peso Pluma, cantante de corridos tumbados.

Además de Peso Pluma, también se mencionan otros cantantes de regional mexicano como Kiko Ávalos, Panchito Arredondo, Yhoan Valentín “Piyuyi”, vocalista del Grupo Cartel; Fidel Oswaldo Castro, cantante del Grupo Marca Registrada; el rapero Carlos Lizárraga “El Horny”, y Roberto Tapia.

Otro nombre que llama la atención es el de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como “Markitos Toys” y sus hermanos Kevin Castro “KC” y Mayve Castro. Otros integrantes de la familia Castro que se mencionan son Paul Baldomero, esposo y papá del hijo de Mayve, y Ana Gastelum, la pareja de “KC”.

En los volantes que aparecieron en Culiacán también se nombran a otros influencers, algunos de ellos, son colaboradores “Los Toys”:

Carlos Arce, el “Gordo Arce”

Alejandro Hurtado

José Ismael, “Conejo Toys”

Víctor Adrián, “Vitolias”

Samuel Ibarra, “Padrinito Toys”

Óscar Antonio López Iribe, el “Compa Camarón”

Adrián Soto, el “Pilotito”

