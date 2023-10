El video se viralizó. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Sinaloa, Marlén Martínez, de 23 años de edad, sufrió un derrame cerebral que le costó la vida tras ser golpeada por su pareja. La mujer tenía una pequeña hija.

El hecho sucedió en su domicilio, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, y quedó grabado por la propia víctima en presencia de su pequeña.

“¿Por qué me estás golpeando? Tú me pegaste en la cabeza, te crees muy macho, se te olvida la persona que te ha dado todo”, le dice la víctima a su pareja, quien le responde con un puñetazo en la cabeza, que provocaría su muerte cerebral.

“No tienes por qué golpearme”, expresó Marlén a su pareja, señalando el golpe en la parte de la frente. Le aseguró que el video se viralizaría.

Muere joven Marlén en Sinaloa

Tras el daño que ocasionó el golpe, horas más tarde, Marlén tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General de Los Mochis. Éste se encuentra a un par de horas de su domicilio.

Su hermana, Alma Beatriz Rentería, contó que en un principio se le comentó que su hermana había sido internada por un calambre, pero finalmente los doctores le confirmaron que padecía un derrame cerebral, ocasionado por una malformación de nacimiento. Sin embargo, toda la familia está convencida que esta situación fue provocada por el golpe, el cual no fue el único, pues constantemente Marlén sufría violencia por parte de su pareja.

“La verdad, nosotros no creemos que sea eso porque sabemos que el hombre la golpeaba. De hecho, anda un video donde la golpeó y se mira la cara de ella y de él. Ella le dice: ‘mira, donde me golpeaste’, en su cabeza. Pues queremos justicia para Marlén”. Aseguró Alma Beatriz Rentería, hermana de la víctima.

Su madre, la señora Alma María Vega, pidió justicia por su hija. Su yerno, el presunto agresor, le contó que había llevado al hospital a su hija. Nunca le dijo el verdadero motivo.

“Cuando mi yerno me habló y me dijo que Marlén se había puesto mala y se la trajo al hospital de El Fuerte, me dice: ´suegra, venga porque Marlén está muy mala y está en urgencias´”. Alma María Vega, madre de la víctima.

Marlén quería donar sus órganos

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que en el último reporte proporcionado, Marlén no presentó mejoría. Por ello, la familia decidió desconectarla. Su cuerpo será trasladado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues decidieron donar sus órganos, tal como quería Marlén en vida.

“Iba a pasar al hospital a IMSS porque había condiciones de realizar donación de órganos, y en el tema de la parte legal, espero quien sea responsable pague las consecuencias. Lo que sabemos es que se tiene que hacer una investigación al respecto para poder determinar las causas. Es algo que le va a tocar a la Fiscalía, a nosotros nos toca detectar un daño, una lesión y posteriormente dar un tratamiento para mejorar las lesiones”. Explicó el Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud de Sinaloa.

La secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, condenó el hecho. Adelantó que podría tratarse de una tentativa de feminicidio, aunque prácticamente es un feminicidio.

“Es muy lamentable que sigan aconteciendo estos hechos. Realmente, hemos trabajado muy fuertemente para salvar vidas, si comparamos con tema de letalidad, de enfermedades, son las enfermedades (las que nos) están quitando más mujeres. Pero, no le resto importancia a la gravedad y hechos tan brutales que son totalmente condenables”.

Apoyo en Sinaloa

A través de la Secretaría de las Mujeres, se brinda apoyo a los familiares de la víctima. Marlén, anteriormente, no solicitó ayuda por la violencia familiar de la que era víctima por parte de su pareja.