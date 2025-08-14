“La gente pobre se inunda, se recupera con poquito”: dice Rocha Moya y le llueven críticas

GENERANDO AUDIO...

Dijo esto en un evento de ayuda a damnificados por lluvias. Foto: Cuartoscuro

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido durante criticado luego de que, en un evento público en Mazatlán, de entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias, expresó que las personas que sufren inundaciones “son gente pobre” a quienes se les puede reponer sus bienes con “poquito”.

¿Cuándo fue que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dijo esto?

El evento se llevó a cabo el pasado lunes en la ciudad de Mazatlán, donde el gobernador Rubén Rocha Moya entregó, de manera directa, un apoyo económico a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas el pasado 7 de agosto, en el puerto.

En su discurso, el mandatario estatal dio a conocer el apoyo que entregaría a los damnificados, asegurando que quienes se inundan, son “gente pobre”.

“Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre, puede reponer las cosas con poquito. Si le apoyas con poquito, resuelve” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

¿Qué sucedió con las lluvias registradas en Mazatlán, Sinaloa?

Por las lluvias del pasado 7 de agosto, 21 colonias de Mazatlán, con un total de 179 familias, resultaron con afectaciones.

La brigada de atención del DIF Estatal entregó despensas, colchones, colchonetas, kits de estufas, abanicos, kits de limpieza y lámina negra.

