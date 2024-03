Golpes y detenidos deja marcha en Mazatlán para defender banda sinaloense en playas

En medio del movimiento impulsado por hoteleros de Mazatlán, Sinaloa, que prohíben a sus huéspedes contratar bandas sinaloenses en los márgenes de la playa, cientos de músicos salieron a protestar al ritmo de la música por el malecón.

Aunque se buscaba que la protesta fuera pacífica, terminó en trifulca al calentarse los ánimos ante la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Los elementos exigieron a los músicos liberar la vialidad y de un momento a otro iniciaron los empujones y golpes.

“La gente se manifestó porque no dejan trabajar en la zona hotelera… no deben usar la fuerza, tuvo que pasar esto para que dejen trabajar a la gente, ahora, porque sacan armas, no estamos haciendo nada malo, llegaron usando la fuerza”, señaló el músico Salvador López.

Los policías detuvieron a algunos de los músicos.

Al retirarse los elementos de seguridad, la protesta siguió rumbo al hotel Pueblo Bonito, propiedad de Ernesto Coppel Kelly, quien se ha manifestado en contra de la música de la banda sinaloense en las playas.

“Este es un destino que está creciendo vertiginosamente, miles de millones de dólares se están invirtiendo cada año y no puede ser que no tengamos un orden para que estas bandas y estos vehículos hagan su trabajo sin molestar a los demás. A mí no me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente, yo tengo cientos de quejas de turistas americanos que me dicen ‘no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y tu ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa’, cuando todos nos estamos esforzando por invertir millones de dólares a Mazatlán, en Torres, en hoteles, en acuarios. Nos urge ordenar el ruido”, afirmó Ernesto Coppel Kelly.

Hasta el momento, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán ha respaldado el movimiento impulsado por la concesionaria de “Camino al Mar”, la cual puso un anuncio en sus habitaciones donde prohíbe contratar los servicios de cualquier grupo musical o banda en el área de playa.

El alcalde de Mazatlán, dijo que no se trata de retirarlos de las playas, sino regularlos.

Esta misma tarde hubo una reunión de empresarios hoteleros, restauranteros y otros rubros con autoridades para tomar una decisión sobre el tema.