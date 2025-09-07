Marcha por la Paz en Culiacán: últimas noticias de la manifestación que pide un alto a la violencia
Organizaciones convocaron a una nueva marcha por la paz en la ciudad de Culiacán, este domingo 7 de septiembre. Esta protesta se realiza en el marco de la ola de violencia en Sinaloa.
Coparmex Culiacán, Ciudadanos Unidos A.C., Gobierno Ciudadano, México Digno A.C., Poder Ciudadano A.C., y Vía Familia llamaron a la población a manifestarse pacíficamente en contra de la inseguridad vivida en la entidad.
Marcha por la Paz en Culiacán: últimas noticias de la manifestación en Sinaloa
“Construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades”
El obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, señaló que la construcción de la paz exige el compromiso firme de las autoridades.
“Recordamos que la construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades civiles y políticas llamadas a servir al bien común con honestidad, justicia, verdad y transparencia”, dijo.
Durante la manifestación de este domingo, Herrera Quiñonez también manifestó que Culiacán “necesita hoy más que nunca de hombres y mujeres que se conviertan en artesanos de la paz, capaces de sembrar esperanza en medio de la violencia y acompañar a quienes sufren, de educar a nuestros jóvenes en la verdad y en el bien y de fortalecer la vida familiar y comunitaria”.
Inicia Marcha por la Paz
A ritmo de tambora, inicia la Marcha por la Paz en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Concentración en Culiacán
Inicia la concentración para la Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa. Decenas de personas se reunieron en el cerro de la Lomita.
Vestidos de blanco y con globos del mismo color, demandan un alto a la violencia que asedia a los sinaloenses dese hace un año.