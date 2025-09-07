Marcha por la Paz en Culiacán: últimas noticias de la manifestación que pide un alto a la violencia

“Construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades”

El obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, señaló que la construcción de la paz exige el compromiso firme de las autoridades.

“Recordamos que la construcción de la paz exige el compromiso firme de nuestras autoridades civiles y políticas llamadas a servir al bien común con honestidad, justicia, verdad y transparencia”, dijo.

Durante la manifestación de este domingo, Herrera Quiñonez también manifestó que Culiacán “necesita hoy más que nunca de hombres y mujeres que se conviertan en artesanos de la paz, capaces de sembrar esperanza en medio de la violencia y acompañar a quienes sufren, de educar a nuestros jóvenes en la verdad y en el bien y de fortalecer la vida familiar y comunitaria”.