Marchan en Culiacán para exigir la aparición de pareja y sobrina, desaparecieron rumbo a Mazatlán

Foto: Especial

Familiares y amigos marcharon este jueves en Culiacán para exigir la localización de Patricia Villa Olivas, Francisco Javier Quiñonez Gastélum y su sobrina, Denisse Alejandra Avitia Villa, quienes se encuentran desaparecidos desde el 14 de agosto, cuando se dirigían al puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Con pancartas en mano, con mensajes de exigencia, y con las fichas de búsqueda, familiares de la familia desaparecida se reunieron la tarde de este jueves en las escalinatas del templo de Catedral, desde donde partieron por la avenida Álvaro Obregón hacia el templo de La Lomita, donde concluyó la protesta.

Visiblemente consternados, contaron que el pasado 14 de agosto sus familiares partieron por carretera a bordo de un vehículo, de Culiacán a Mazatlán, pero ya no supieron más de su paradero, al no contestar sus teléfonos celulares, por lo que temen por su integridad.

Aseguraron que a raíz de la desaparición presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero hasta el momento las autoridades no les dan ningún avance sobre las investigaciones, o alguna pista sobre el sitio donde pudieran encontrarse.

“Ya tenemos una semana sin saber nada de ellos sin saber cómo están, y necesitamos respuesta, que el gobierno haga algo, porque se los llevan solamente, los desaparecen y nadie da conocimiento, ni los buscan, necesitamos saber dónde están, necesitamos respuestas”

Gloria González Gastélum / tía de la joven Denisse

Señalaron que se trata de una familia de bien, trabajadora, que solamente acudía a realizar un pendiente personal al puerto de Mazatlán y pensaban regresarse de inmediato a Culiacán, por lo que no saben qué pudo haber pasado, y temen que hayan sido privados de la libertad por alguno de los grupos delincuenciales que operan en la zona.

Asimismo, dejaron en claro que no buscan culpables, sino que solamente regresen con bien a Patricia Villa Olivas, de 48 años, Francisco Javier Quiñonez Gastélum, de 49, quienes son pareja, y su sobrina Denisse Alejandra Avitia Villa, de 29 años.

En caso de conocer alguna pista sobre su paradero, piden comunicarse al número de atención telefónica de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 6671841256 o al correo electrónico a cebpd@sinaloa.gob.mx.