Habitantes de Culiacán salieron a manifestarse. Foto: Samuel Sánchez.

“¡Basta ya queremos paz!”, gritaron con fuerza miles de sinaloenses durante la Marcha por la Paz que se llevó a cabo este domingo en Culiacán.

Cansados de la violencia incesante que está por cumplir un año el próximo 9 de septiembre en Sinaloa, salieron a marchar ciudadanos, organizaciones civiles, empresarios, entre otros sectores desde las escalinatas del templo de La Lomita hacia la Catedral por la avenida Álvaro Obregón.

Piden que se acabe violencia en Sinaloa

Previo al arranque la marcha, los asistentes fueron bendecidos por el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, quien envió un mensaje de paz para el pueblo sinaloense, deseando que se acabe la ola de inseguridad que azota al estado y que ha acabado con la vida de casi mil 900 personas, que ha provocado desapariciones y otros delitos de alto impacto en la entidad, principalmente en Culiacán.

Los ciudadanos participantes en esta marcha vistieron de blanco y pancartas con insignias como: Yo perdí un hijo, queremos paz, el miedo se vive en Culiacán, entre muchas más.

El contingente fue conformado por personas con familiares desaparecidos de la guerra que se vive en Sinaloa, la cual asciende a tres mil personas, aunque la cifra oficial de la Fiscalía General del Estado es de mil 500.

También estuvieron presentes víctimas colaterales de los hechos violentos en Culiacán, como la familia de Rubén Aceves, un padre de familia y abuelo que fue asesinado recientemente cuando se encontraba a las afueras del Hospital Civil de Culiacán, descansado un poco junto con su esposa. Los grupos armados pasaron por el lugar y rafagueraron todo a su paso, arrebatando la vida a cuatro personas y dejando a varios lesionados, entre las víctimas una adolescente de 14 años de edad.

“La fuerza en Culiacán es la paz, ya basta, en Culiacán somos más los buenos que malos, con los niños no”, entre otras plegarias se escucharon durante la marcha.

Descontento contra gobernador Rocha Moya

Los manifestantes también expresaron su descontento hacia las autoridades, hacia el gobernador Rubén Rocha Moya con la expresión: Fuera Rocha. Al pasar por el Ayuntamiento de Culiacán se preguntaron dónde se encuentra el alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil, al considerar que ha brillado por su audiencia en el año de la violencia.

Durante la marcha sonó con fuerza El Sinaloense, canción que es un himno para el estado de Sinaloa, el cual llenó de orgullo a todos los presentes y puso a bailar a más de uno.

La presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes junto con Miguel Ángel Taniyama Ceballos, unos de los organizadores de la marcha, agradecieron la presencia de los miles de ciudadanos. Confían que este domingo despertó Culiacán y que es un llamado contundente a las autoridades para que logren frenar la inseguridad en Sinaloa.

La marcha continuó de manera pacífica por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al templo de Catedral, donde se montó un templete para escuchar a las víctimas de la violencia.

El himno nacional fue anotado y posteriormente se escuchó el reclamo del maestro Víctor Manuel Aispuro, director de la Escuela Primaria Sócrates, así como de estudiantes de esta institución educativa, quienes aún sufren por el asesinato de sus compañeros de clases Gael y Alexander, a quienes se les arrebató la vida junto con su padre al ser confundidos por grupos armados, solo por ir a bordo de un vehículo con polarizado.

Las expresiones de la población que sufre por el crimen o desaparición de un ser querido desde aquel 9 de septiembre se hicieron escuchar. Todos coinciden en que piden justicia y que exista paz para el estado de Sinaloa.

También se pidió un minuto de aplauso por las víctimas de la violencia.

La presidenta de Coparmex, Martha Reyes, hizo un posicionamiento dirigido a la presidenta de la República, donde exigió resultados en materia de seguridad y aseguró que durante la marcha se hizo escuchar el descontento de la población hacia el gobierno de Rubén Rocha Moya, al pedir su destitución, ante la nula labor para contener la violencia.

También solicitaron mayores apoyos y condonación de impuestos para los empresarios.

De manera pacífica, pero con un reclamo generalizado por la paz, esta marcha concluyó con una asistencia de 50 mil personas, superando la cifra esperada de 30 mil ciudadanos.