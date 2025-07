GENERANDO AUDIO...

“Markitos Toys” es un ifluencer de Sinaloa. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Marcos Eduardo Castro, mejor conocido como “Markitos Toys”, negó las acusaciones sobre presunto lavado de dinero para el crimen organizado. Esto ocurre luego de que se publicara un reportaje sobre una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra de influencers financiados por el narcotráfico.

“Markitos Toys” niega acusaciones de lavado de dinero para el narco

Mediante una historia de Instagram, “Markitos Toys” aseguró que jamás ha lavado dinero para nadie. El influencer añadió que las rifas y regalos que hace para sus seguidores han salido de su propio bolsillo.

Ánimo, tiempo al tiempo. Jamás he lavado dinero para nadie, lo que sí he hecho con mi dinero es apoyar a quien lo necesita, y lo hago por gusto, no por quedar bien con nadie. No apoyo ocasionalmente, lo hago diario”, publicó el influencer sinaloense.

En días recientes, un medio de circulación nacional reportó que la UIF está investigando a 64 creadores de contenidos que, presuntamente, han sido financiados por el crimen organizado y utilizan sus cuentas para lavar dinero. Las ganancias obtenidas por estos influencers serían utilizadas para financiar actividades criminales en Sinaloa.

“Markitos Toys” y otros influencers señalados de lavar dinero para el narco

En la investigación ya citada no se menciona el nombre de ninguno de los supuestos creadores de contenido bajo la lupa de las autoridades nacionales, aunque en enero de este año, una avioneta sobrevoló la ciudad de Culiacán repartiendo volantes en el que aparecen 25 influencers y cantantes acusados de lavar dinero para la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

En la lista destacan el cantante Peso Pluma, “Markitos Toys” y sus tres hermanos: Kevin Castro “KC”, Mayve Castro y Gail Castro “Gail Toys”, este último asesinado en un restaurante de Baja California el pasado mes de marzo.

Otros integrantes de la familia Castro que se mencionan son Paul Baldomero, esposo y papá del hijo de Mayve, y Ana Gastelum, la pareja de Kevin Castro “KC”.

