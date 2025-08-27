Martes violento en Sinaloa: asesinan a hermana del youtuber “Conejo Toys”

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Getty

La hermana del youtuber “Conejo Toys” fue asesinada a balazos este martes 26 de agosto en el centro de la sindicatura de El Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa. La víctima fue identificada como María de Jesús, de 35 años y originaria de San Blas, Navolato.

De acuerdo con los reportes, un grupo armado atacó a la mujer en plena vía pública. El hecho ocurrió durante una jornada marcada por múltiples homicidios en Culiacán y Navolato, que dejaron varias víctimas en distintas zonas del estado.

Varios homicidios sacuden a Culiacán y Navolato

En otro hecho, un hombre fue ejecutado mientras viajaba en motocicleta en los límites de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, y Villa Juárez, en Navolato. Hasta ahora la víctima no ha sido identificada.

También, en la colonia República Mexicana fue hallado el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de un domicilio.

Horas más tarde, en un crucero de la carretera hacia el poblado Lo de Sauceda, en la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma, fueron encontrados dos hombres asesinados con huellas de tortura y mensajes en cartulinas. Las víctimas tenían entre 25 y 30 años.

Más ejecuciones en la capital sinaloense

En otro punto de la ciudad, un hombre fue atacado a balazos mientras lavaba su vehículo en la colonia Lomas del Magisterio en Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las zonas acordonadas y se desplegaron patrullajes de seguridad en distintos puntos de la capital.

Las investigaciones sobre estos hechos de violencia continúan.

