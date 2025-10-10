GENERANDO AUDIO...

Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa

Con la participación de más de 500 artistas, maestros de música, directores de ensambles y turistas nacionales e internacionales, Mazatlán se prepara para recibir del 4 al 15 de noviembre el Festival de Metales del Pacífico, considerado el encuentro más importante de instrumentos de metal en Latinoamérica.

Durante la presentación oficial, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que este evento proyecta al puerto como la capital cultural del noroeste mexicano y fortalece la identidad artística de la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Desde el Gobierno del Estado seguimos impulsando el turismo como una herramienta de bienestar social. El Festival de Metales del Pacífico representa la unión entre el talento local y los grandes maestros internacionales que hoy eligen a Mazatlán como escenario de arte y encuentro”, señaló.

El festival reunirá a destacados trompetistas, trombonistas, tubistas y cornistas del mundo con jóvenes talentos de México y el extranjero, en un espacio de excelencia artística, educación y conexión cultural.

Conciertos, conferencias y exposiciones

Las actividades se desarrollarán en escenarios emblemáticos como el Teatro Ángela Peralta, la Plazuela Machado, la Catedral de Mazatlán y otros espacios públicos, llevando la música a todos los rincones del puerto.

Por su parte, el director artístico del festival, Sebastián Cedillo, informó que durante el encuentro se ofrecerán clases magistrales, ensambles, conciertos, conferencias y exposiciones, además de un homenaje al músico Isidoro Ramírez “Chilolo” por su destacada trayectoria.

El cartel internacional incluirá a figuras como James Morrison, uno de los músicos más completos y versátiles del mundo; Louis Dowdeswell, trompetista británico reconocido por su virtuosismo; y Matilde Lloyd, una de las intérpretes más brillantes de la nueva generación.

“El turismo también se escucha, se siente y se celebra en cada nota musical que nace en nuestro puerto”, agregó Sosa Osuna al reafirmar el compromiso de la Secretaría de Turismo con la promoción cultural de Sinaloa.

En la presentación estuvieron también Ernesto Mellado, coordinador de Turismo de Sedectur; Sergio Lizárraga, CEO de Lizos Music; Abril Márquez, directora artística del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; Jesús Gaxiola, gerente de Grupos y Convenciones de El Cid Resorts; Carlos Ruiz, director de Colegas Estudio para Lizos Music, y Frida Fernández, representante de NOC Orquesta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]