Muere bebé y permanecen hospitalizados niños que habitan en cuarterías de Guasave

Cuartería de Guasave. Foto: Samuel Sánchez

Una bebé de 8 meses perdió la vida por bronconeumonía. Además, seis niños que habitan en cuarterías de jornaleros en Guasave, Sinaloa, se internaron en hospitales por probables problemas respiratorios e intoxicación. Actualmente, sólo quedan seis internados.

Ante el problema de salud registrado en cuarterías de Ruiz Cortines y Juan José Ríos, Guasave, ayer 22 de enero, autoridades del Gobierno de Sinaloa acudieron a estos espacios. Son habilitados como cuartos para jornaleros y sus familias, donde se constató que existe un severo problema de salud y condiciones de hacinamiento.

Hay seis niños intoxicados en Guasave

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que hay seis niños internados en hospitales, la mayoría por problemas respiratorios.

También, hay una niña muerta por intoxicación con producto para eliminar cucarachas tras fumigar las viviendas por las empresas agrícolas.

El sexto niño internado corresponde a una cuartería de Juan José Ríos, quien presenta un cuadro de neumonía.

Bebé muere en cuarterías de Guasave

La semana pasada llevaron a centros hospitalarios a cinco infantes más, desde recién nacidos hasta niños de 3 años por problemas respiratorios.

Desafortunadamente, entre los niños atendidos hace unos días, se encontró el caso de una bebé de 8 meses, quien, debido a problemas relacionados con la respiración, murió.

El gobernador Rubén Rocha instruyó a funcionarios de su gabinete a realizar recorridos de supervisión en cuarterías de Ruiz Cortines y Juan José Ríos Guasave.

Se comprometió a terminar con el hacinamiento en estos espacios y establecer acuerdos con los productores agrícolas para mejorar las condiciones de estancia de los trabajadores.

En total, se revisaron 174 cuarterías donde viven temporalmente los jornaleros y sus familias, que vienen a trabajar a los campos de Guasave.

Este equipo interdisciplinario lo integraron el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; la secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral. Así como la secretaria de Educación Pública, Graciela Domínguez Nava; la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra; el secretario de Agricultura, José Jaime Montes Salas.

También el subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Leoncio García; así como la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñones. Y funcionarios del Sistema DIF Sinaloa, mientras que la Secretaría General de Gobierno participó con personal del Instituto Estatal de Protección Civil y de la Dirección del Trabajo y Previsión Social.

Por otra parte, también asistió personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss), siendo acompañados por el presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada Quintero, y funcionarios municipales.

Atienden a menores intoxicados y heridos en Guasave

En el recorrido de supervisión de las instalaciones y condiciones en que se encuentran las cuarterías donde se hospedan los jornaleros agrícolas en la comunidad de Ruiz Cortines, personal de salud que participó en el recorrido atendió a más de 200 niños y poco más de 400 adultos.

De éstos, sólo dos menores requirieron de atención médica. Uno presentó un problema respiratorio por bronquitis y se trasladó al Hospital General de Guasave. Otro que no requirió traslado, pero sí atención al presentar una lesión en el cuello por pirotecnia.

Una mujer adulta presentó cuadro de diabetes descompensada e hipertensión, a quien se le dio pase para atención también al mismo hospital.

Gobierno mejorará cuarterías de jornaleros en Guasave

A su vez, la secretaria del Bienestar, María Inés Pérez Corral, informó que se encontró con la necesidad de llevar cobijas y chamarras al sitio.

Asimismo, dijo que se instalará un comedor público que otorgará gratuitamente hasta mil 200 comidas calientes diarias, que se repartirán cuartería por cuartería.

Menores de cuarterías de jornaleros en Guasave no estudian

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, explicó que la prioridad en este momento es ir documentando el número de niños y niñas con respecto a su situación frente al servicio educativo, saber quiénes no van y apoyarlos para que estudien los grados que les correspondan, ya que lo que se ha detectado es que no acuden a escuelas porque no los pueden llevar.

La secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra, identificó 174 cuarterías en las que en 10 cuartos viven entre cuatro y cinco personas, y de dos a tres infantes.

En este recorrido se detectaron personas provenientes de Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Querétaro, Jalisco y Zacatecas.

Una vez que terminan el trabajo en Sinaloa, vuelven a su lugar de origen o, bien, se trasladan a otros estados como Zacatecas y Michoacán para seguir trabajando en el corte de tomate y chile.

Guarderías, profesoras y comedores son los compromisos en Guasave

De las principales necesidades se encuentra el tema de guarderías, pues algunas madres han optado por llevarse a sus hijos a los cultivos para cuidarlos.

Por otra parte, en tema de educación se necesitan maestras multigrados, pues muchos no han ido a la escuela; así como intérpretes y convocar a productores.

