Muere escolta del hijo del gobernador Rocha Moya tras operativo

GENERANDO AUDIO...

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El elemento de la Policía Estatal Preventiva asignado a la seguridad del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya falleció mientras recibía atención médica, tras ser rescatado en un fuerte operativo luego de haber sido privado de su libertad.

Pasadas las 10 de la noche de este viernes, el hospital privado donde era atendido reportó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas de proyectil de arma de fuego.

Operativo y enfrentamiento armado

El hecho se registró durante la mañana del viernes, dejando un saldo de un civil abatido y tres personas detenidas, todos presuntos responsables de participar en la privación de la libertad del agente.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Armando “N” y Jesús Ramón “N”, mientras que la persona abatida fue identificada como Federico, de 22 años. Del tercer detenido no se dio a conocer su identidad.

Privación y persecución

Durante la mañana, fue reportado al servicio de emergencias 911 la privación de la libertad de un agente de la Policía Estatal Preventiva asignado a la seguridad del hijo del mandatario estatal, en la colonia Renato Vega Alvarado, sector Las Coloradas.

Tras la alerta, las autoridades iniciaron una persecución contra los grupos armados que se desplazaban en diversas unidades. La movilización se extendió hasta el fraccionamiento Villa Bonita, sobre la avenida Álvaro Obregón.

Enfrentamiento y rescate

Elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional participaron en un enfrentamiento a balazos con los raptores, que culminó con el rescate del agente, un presunto delincuente abatido y dos detenidos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]