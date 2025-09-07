Muere periodista Martín Arellano; acusan en redes negligencia médica del IMSS

GENERANDO AUDIO...

Estudio analizó los síntomas que podrían presentarse en un infarto coronario.

El periodista Martín Arellano Solorio falleció la madrugada del viernes 5 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa, tras sufrir un infarto y documentar en tiempo real la falta de atención oportuna en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En redes, acusan negligencia médica.

Durante más de cinco horas, Arellano relató desde su cuenta de X cómo buscaba ayuda médica sin éxito, criticando la ausencia de aplicación del protocolo “Código Infarto”, diseñado para atender con rapidez a pacientes en riesgo de paro cardíaco, así como el tiempo que pasó en una camilla en el pasillo del hospital.

Sus mensajes de auxilio

El primer llamado a las autoridades ocurrió a las 12:34 horas del jueves 4 de septiembre, cuando el comunicador escribió: “No hay aplicación de @Tu_IMSS y con código infarto @Claudiashein @zoerobledo”.

Minutos después, insistió: “Probable infarto y no hay aplicación código infarto ni puedo moverme”, publicando a lo largo de la tarde mensajes donde acusaba de ineficacia al IMSS, con un relato de su estabilización en la Cruz Roja y posterior traslado al Hospital General de Zona No. 3 de Mazatlán.

Su último mensaje fue a las 17:53 horas: “Desde mi pasillo. Con calidad de urgente”. Horas más tarde, el periodista falleció en medio de complicaciones respiratorias y cardíacas.

La versión del IMSS

Tras viralizarse el caso, el viernes el IMSS aseguró a través de un comunicado que el comunicador ingresó a urgencias a las 16:28 horas y que se descartó inicialmente un infarto agudo al miocardio, aunque se le diagnosticó insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica.

La directora del hospital, Felicitas Obeso Aguirre, sostuvo que recibió atención multidisciplinaria, fue intubado y se le aplicaron maniobras de reanimación tras dos paros cardiacos, sin éxito. El fallecimiento ocurrió a las 02:25 horas del 5 de septiembre.

El IMSS agregó que el protocolo “Código Infarto” se aplicó conforme a los lineamientos, aunque reconoció que la sala de hemodinamia más cercana está en Culiacán y que apenas está por abrirse una en Mazatlán.

Toda vez que cibernautas aprovecharon la publicación del instituto para agregar contexto, corrigiendo algunos datos con la línea temporal según las publicaciones del propio Arellano.

Reacciones y despedida

Durante el fin de semana, medios de comunicación y colegas lamentaron la muerte de Martín Arellano, quien colaboró en Los Ángeles Press y fue conocido por su postura crítica, así como en los últimos años, su simpatía con la Cuarta Transformación.

“Hoy despedimos con dolor a Martín Arellano Solorio, un periodista tenaz y solidario que siempre sostuvo la voz frente a la injusticia”, publicó Los Ángeles Press.

En tanto que el memorial en su honor se realizará este domingo en la Iglesia Cristiana Congregacional Nueva Vida, en Mazatlán.

