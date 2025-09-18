Mujer vestida de enfermera es detenida tras intentar matar a paciente en hospital de Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a mujer disfrazada de enfermera en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detuvo a una mujer que se disfrazó de enfermera y entró al Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gástelum” con la intención de asesinar a uno de los pacientes. Las autoridades lograron detenerla antes de que pudiera consumar el crimen.

Detienen a mujer que se disfrazó de enfermera para matar a paciente

Ayer miércoles, una mujer vestida de enfermera se hizo pasar por personal médico del Hospital General de Culiacán e ingresó hasta la zona de encamados para inyectarle una sustancia desconocida a un paciente, con la intención de quitarle la vida.

Los elementos de seguridad lograron detenerla antes de que pudiera lastimar al enfermo y fue entregada a las autoridades correspondientes para que realice las investigaciones pertinentes. También se aseguró la jeringa y la sustancia sin identificar que llevaba consigo.

[TE PUEDE INTERESAR: Opaca violencia Grito en Sinaloa]

El hospital mantiene en vigilancia el estado de salud del paciente y no hay reportes sobre afectaciones en su condición médica tras el atentado.

Sobre este caso, la Secretaría de Salud de Sinaloa mencionó que el personal del hospital acudirá al Ministerio Público para presentar sus declaraciones. Hasta el momento, ningún trabajador ha sido detenido.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]