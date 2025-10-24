Negocios de “Pity” Velarde implicados en casos de desaparición de jóvenes en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

La polémica rodea a Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, luego de que presentara su renuncia al cargo tras la desaparición de un joven en el bar Terraza Valentino de Mazatlán. Este establecimiento está ligado al exfuncionario y no es el único de sus negocios en los que se ha presentado un caso reciente de desaparición.

Los negocios de Ricardo Velarde ligados a desapariciones en Mazatlán

En el currículum público más reciente de Ricardo Velarde se indica que es director comercial de Grupo Eleva desde 2007. En su biografía de Instagram menciona que es “emprendedor” y etiqueta a la cuenta oficial de esta empresa (@grupoelevamx).

Grupo Eleva se fundó en 2007 y tiene su sede en Mazatlán. En su perfil de Linkedin se define como una empresa líder en el mercado nacional y en el sector restaurantero. A este conglomerado pertenecen 15 negocios, la mayoría de ellos bares y antros en el puerto sinaloense.

Entre estos establecimientos hay dos que llaman la atención porque se han presentado casos recientes de desaparición en el interior de sus instalaciones: Cotorritos y Terraza Valentino.

Los negocios se ubican en la Zona Dorada de Mazatlán y las desapariciones ocurrieron cuando “Pity” Velarde aún era secretario de Economía. En ambos casos se trata de jóvenes de poco más de 20 años, que estaban de visita en Mazatlán y salieron por la noche para conocer los antros del puerto.

Tres jóvenes de Culiacán desaparecieron en el bar Cotorritos

La madrugada del lunes 4 de agosto de 2025 desaparecieron dos hombres y una mujer, todos ellos originarios de Culiacán, que estaban de visita en Mazatlán y acudieron al bar Cotorritos. Los jóvenes fueron identificados como Danna Fernanda Félix (22 años), Rodolfo Urias (24 años) y Gonzalo Ismael Montero (23 años).

Medios locales reportaron que los tres jóvenes tuvieron problemas con unos sujetos que los presionaron para que compraran vapeadores, en el interior del bar Cotorritos. Momentos más tarde los vieron subiendo a un vehículo de aplicación.

El mismo lunes por la tarde, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas informó que encontraron con vida a Danna y Gonzalo. Dos días después, el 6 de agosto, las autoridades de Sinaloa reportaron la liberación de Rodolfo.

Este caso se manejó con total hermetismo por parte de la Fiscalía, ya que nunca se especificó el lugar en que localizaron a los jóvenes, ni se reveló el nombre de los responsables; tampoco hubo detenidos. Los familiares también guardaron silencio y sólo hablaron sobre sus planes de regresar a Culiacán.

Carlos Emilio Galván, desaparecido en el baño de la Terraza Valentino

El segundo caso en un negocio vinculado con Ricardo Velarde ocurrió a principios de este mes de octubre. Carlos Emilio Galván, de 21 años, y su familia viajaron desde Durango para pasar algunos días en Mazatlán.

La noche del día 4, el joven y dos de sus primas se separaron de sus familiares para ir al bar Terraza Valentino, uno de los lugares más populares de la Zona Dorada. Alrededor de las 2:30 horas del 5 de octubre, Carlos Emilio se paró de la mesa para ir al baño y desde entonces se desconoce su paradero.

Han pasado casi 20 días desde que se reportó la desaparición del joven duranguense y la Fiscalía no presenta avances en la investigación: ni pistas sobre cómo desapareció, quién se lo llevó y, lo más importante, en dónde se encuentra.

¿Qué ha pasado con los negocios de Ricardo Velarde desde que se reportaron las desapariciones?

Al respecto, Ricardo Velarde manifestó su intención de colaborar con las autoridades para resolver el caso de Carlos Emilio, también mencionó que sólo es accionista de la Terraza Valentino. Sobre los jóvenes en Cotorritos no ha ofrecido declaraciones.

“Por la situación y por lo que uno representa, se está usando mi nombre; sin embargo, el negocio ya dio una declaración esperando los tiempos formales de las autoridades”, declaró “Pity” Velarde.

Ambos negocios permanecen abiertos hasta el día de hoy. El día de ayer, se realizó un cateo en la Terraza Valentino y acerca de este tema, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que depende de la Fiscalía si se clausura o no el negocio.



