Niño de 9 años muere ahogado tras fuertes lluvias en Culiacán

Foto: UnoTV

Durante las fuertes lluvias que azotan este viernes la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un niño de 9 años perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente en el sector Cañadas.

El menor, identificado como Matías, se encontraba afuera de su domicilio bañándose cuando resbaló y fue arrastrado por el agua hasta quedar junto a una camioneta.

Sus padres lograron localizarlo y trasladarlo de inmediato al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, al llegar, ya no presentaba signos vitales.

Lluvias dejan inundaciones y daños en Culiacán

Las intensas precipitaciones también provocaron inundaciones en varias colonias y vialidades principales, dejando a numerosos automovilistas varados. En una primaria ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón se reportó la caída de una barda, mientras que la presa derivadora se desbordó debido al exceso de agua.

Autoridades locales informaron que los equipos de Protección Civil mantienen recorridos y monitoreo constante en las zonas más afectadas. Además, recomendaron a la población no salir de sus hogares salvo en casos de emergencia.

Elementos de la Unidad de Vialidad retiran de la vía pública vehículos que sufrieron daños por el alto nivel de agua en el boulevard ciudades Hermanas y calle Mochis. Las unidades fueron remolcadas a un lugar seguro, para evitar congestionamiento vial en la zona.

Las precipitaciones no sólo afectaron la capital del estado, sino municipios como Guasave y Badiraguato.

Seguirán las lluvias en el estado

En su reporte más reciente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, para esta noche, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes con probabilidad de granizo en Sinaloa:

Además de Chihuahua, Sonora, y Durango. También y lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

