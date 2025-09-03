GENERANDO AUDIO...

Secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez. Foto: Uno TV

Luego de que los organizadores del Palenque de la Feria Ganadera 2025 anunciaron que, por segundo año consecutivo, no se realizaría esta fiesta del pueblo por motivo de la inseguridad que se registra en Culiacán, esta información fue desmentida por el secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

Durante la conferencia de Vocería, Castro Meléndrez dijo que no se ha tomado una decisión oficial sobre la realización o no del Palenque de la Feria Ganadera 2025 en Culiacán, por lo que descartó que esté cancelado.

Castro Meléndrez precisó que tanto el Gobierno de Sinaloa como la Unión Regional Ganadera no participaron en ese anuncio y que, por el contrario, en Culiacán y otras ciudades del estado se han llevado a cabo eventos masivos sin incidentes.

El funcionario reiteró que la definición sobre la realización del Palenque se dará a conocer en su momento de manera oficial.

“No hay nada definido sobre eso, círculo, ciertamente es especie de volante, pero las autoridades que son las que van a tomar determinaciones no tenemos ninguna referencia oficial, formal al respecto. Llegado el momento habremos de tomar las determinaciones que el caso imponga general reiteramos en Sinaloa se han venido realizando todos los eventos de carácter público este es el lineamiento a seguir, hay condiciones para que corran la anormalidad, de cada caso”, Feliciano Castro Meléndrez, secretario.

Los organizadores del Palenque de Culiacán 2025, por medio de un comunicado, informaron que en coordinación con la Feria Ganadera, agencias de los artistas, managers y dependencias gubernamentales habían tomado esta decisión.

En el comunicado se resalta que se toma esta decisión con base en el compromiso que tienen los organizadores por salvaguardar la integridad de todos los asistentes, así como de las personas que hacen posible la realización de esta celebración tan significativa para la región.

Se detalla que se realizarán los reembolsos pendientes correspondientes al Palenque 2024.

“Estaremos implementando un proceso de devolución para todas aquellas personas que adquirieron boletos, el cual se llevará a cabo de manera sencilla y eficiente, lo más pronto posible, con el fin de minimizar cualquier inconveniente”, se lee.

También se dio a conocer que los detalles sobre este proceso de reembolso, incluyendo plazos y procedimientos, serán publicados a través de redes sociales oficiales en los próximos días.

“Esperemos que pronto cambie esta situación para poder llevar a cabo conciertos y festividades, siempre salvaguardando la seguridad de todos”, concluye el comunicado firmado por Palenque de Culiacán.

