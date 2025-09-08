“No tenemos paz en Sinaloa”: Rubén Rocha reconoce que la violencia no cesa

GENERANDO AUDIO...

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Foto: Uno TV

Tras la manifestación ciudadana del pasado domingo en la capital sinaloense que reunió a 50 mil personas, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la paz aún no llega al estado, a pesar de los esfuerzos de su administración y de la federación por combatir la violencia. Durante la Conferencia Semanera, el mandatario estatal felicitó a las y los ciudadanos que se movilizaron para exigir condiciones de seguridad.

Rocha Moya consideró legítima la protesta realizada por la avenida Álvaro Obregón, y expresó su respaldo a quienes participaron en ella.

“No tengo más que decir, efectivamente, no tenemos paz en Sinaloa; todavía no la hemos conquistado; tienen razón los que se manifestaron ayer, y nosotros decimos: hemos venido combatiendo a la delincuencia, pero no hemos concluido, nuestro compromiso con los que se manifestaron ayer y con el millón de culichis que vivimos aquí, los 3 millones que vivimos en Sinaloa, les digo, nuestro compromiso enfático es seguir combatiendo la delincuencia hasta que, en efecto, como lo pidieron ayer estas ciudadanas y ciudadanos, tengamos paz, gocemos de paz para poder ser más productivos y generar mejores ambientes de convivencia en nuestra sociedad, felicidades”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que no se ha logrado contener la violencia desde el 9 de septiembre de 2024, fecha en que se intensificaron los hechos delictivos en el estado, el gobernador atribuyó la situación a la disputa entre dos facciones de un mismo grupo delictivo.

Detalló que esta confrontación ha sido enfrentada por fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y corporaciones locales. Sin embargo, admitió que la situación es volátil: aunque en ciertos momentos se percibe una baja en los índices delictivos, los enfrentamientos recrudecen poco después.

El gobernador insistió en que las fuerzas federales no han abandonado la entidad, como se ha especulado, y que continúan desplegadas en diversas regiones, incluyendo Culiacán.

“Están los grupos aún en disputa que siguen generando la violencia y que están siendo combatidos por el Ejército, por la Marina, por la Guardia Nacional, por las policías nuestras, por la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, estamos en una coordinación y las Policías municipales; sin embargo, pues ocurre que hay veces que pensamos que bajó y al rato aparece un repunte. Entonces, eso tiene que ver todavía con la disputa de los grupos, pero se siguen aprehendiendo a delincuentes, se siguen haciendo decomisos de todo tipo de armas, de municiones, de laboratorios, de drogas, etcétera, no ha parado”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Señaló que uno de los hechos más preocupantes de las últimas semanas ha sido la serie de ataques en hospitales, al ser blanco de agresiones el Hospital Civil, la Clínica Culiacán y el Hospital General, dejando víctimas fatales y lesionados.

Ante ello, el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que se han tomado medidas coordinadas con autoridades de seguridad pública para evitar nuevos atentados en centros hospitalarios.

Entre los acuerdos destacan:

Notificación inmediata al 911 cuando un paciente con heridas de bala llegue a cualquier hospital

Traslado del paciente a un hospital previamente habilitado para atender este tipo de casos

Presencia de personal militar durante la atención médica de personas baleadas, como medida preventiva

El gobernador reconoció que, en muchos casos, los agresores intentan terminar con la vida de sus víctimas dentro de los hospitales al enterarse de que han sobrevivido a un ataque armado, lo que hace urgente la necesidad de reforzar la seguridad en estos espacios.

