Nueve asesinatos en vísperas de cumplirse un año de violencia en Sinaloa

A un año, la violencia sigue. Foto: UnoTV

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, el sábado 6 de septiembre, abrió cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y una más por el delito de feminicidio, debido a la localización de seis personas sin vida, dejando más violencia en el estado.

Ola de violencia azota este fin de semana a Sinaloa

En el municipio de Badiraguato se localizó a una persona asesinada en el poblado de Otatillos. Por su parte, en Culiacán, se reportó la localización de una persona ejecutada a balazos en la colonia Díaz Ordaz, otra más en la colonia Infonavit Barrancos, así como dos personas (un hombre y una mujer) sin vida en la colonia Centro. Asimismo, en la colonia Recursos Hidráulicos fueron encontrados restos humanos.

Ayer, domingo 7 de septiembre, en Culiacán, se localizó a una persona sin vida en la colonia Lomas de Imala y otra en la colonia Aquiles Serdán.

Además, se encontró a una persona asesinada en el interior de un canal ubicado en la comunidad de El Salto Grande, municipio de Elota, Sinaloa, cuya causa de muerte aún está pendiente por determinar.

