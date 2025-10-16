GENERANDO AUDIO...

Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre. Foto: FGE Durango

A 10 días de la desaparición de Carlos Emilio Galván en el bar Terraza de Valentino de Mazatlán, Sinaloa, la mamá del joven publicó un video en el que pide oraciones para que Dios proteja a su hijo y pueda regresar con vida a su casa.

Madre de Carlos Emilio pide oraciones para que liberen a su hijo

Desde el pasado 5 de octubre se desconoce el paradero de Carlos Emilio, a quien vieron por última vez en uno de los bares más populares de la Zona Dorada de Mazatlán. Aunque las autoridades de Sinaloa han manifestado su intención de trabajar para encontrar al joven originario, hasta el momento, las investigaciones han mostrado nulos avances.

Desesperada por no tener noticias sobre el paradero de su hijo, la señora Brenda Valenzuela Galván ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo la ficha de búsqueda y organizando marchas.

En una de sus publicaciones más recientes, con fecha del 15 de octubre, Brenda Valenzuela le pidió a la gente que recen por Carlos Emilio, para que no le pase nada y pueda reencontrarse con su familia. También desea que Dios toqué el corazón de las personas que lo tienen para que lo dejen libre.

“Sólo vengo a pedirles, con todo mi corazón de madre, que nos unamos en oración por mi hijo Carlos Emilio, para que diosito lo cuide, lo proteja y lo libre de todo mal. Para que diosito toque el corazón de las personas que lo tienen, les limpie sus mentes (…) para que por favor le regresen su libertad y él pueda volver a casa“.

El próximo sábado 18 de octubre, la familia del joven desaparecido convocó a una marcha en Mazatlán para exigirle a las autoridades que encuentren a Carlos Emilio. La manifestación comenzará a las 18:00 horas y saldrá desde el acuario hacia la Terraza Valentino.