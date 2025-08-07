Perro muere tras ataque con machete de un hombre ebrio en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Denuncian maltrato animal contra perro en Culiacán. Foto: Cuartoscuro/ilustrativa

Un sujeto en estado de ebriedad se metió a una casa para atacar con un machete a un perro de nombre “Bobby”. Debido a la gravedad de las heridas, el animal falleció días después. Este caso ocurrió en Culiacán, Sinaloa, y los usuarios de redes sociales exigen la intervención de las autoridades para que castiguen al responsable.

Sujeto en estado de ebriedad ataca con un machete a un perro en Culiacán

La fundación “Balto y Togo, Bienestar y Rescate Animal” denunció que, la noche del pasado martes, “Bobby” estaba en la casa de su dueño, en Mezquitillo, y le ladró a un joven que pasaba en su moto, quien se cayó. El “lomito”, en ningún momento, le hizo daño al sujeto ni lo mordió.

Aunque el joven no resultó lesionado, su motocicleta sufrió algunos raspones. Tras informarle a su padre sobre el accidente, el hombre se presentó en la vivienda, entró por la fuerza y atacó con un machete al perro, provocándole graves heridas en la nariz y la mandíbula.

El “lomito” vivía en compañía de un adulto mayor, de 83 años, quien no pudo defender a su mascota.

“Bobby” fue rescatado por “Balto y Togo” y lo trasladaron a un veterinario para recibir atención médica de emergencia. Lamentablemente, ayer miércoles por la noche, la fundación informó que el “lomito” cruzó el puente de Arcoíris.

La organización también mencionó que ya hay una denuncia en contra del agresor y se le exige a las autoridades que intervengan y sancionen al agresor de “Bobby”.

